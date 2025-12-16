Menu
Menu Busca terça, 16 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Fim de ano 2025 - #2
Política

VÍDEO: Papy fala sobre incapacidade da prefeitura e critica intervenção do Consórcio Guaicurus

Vereador alegou ainda que o executivo municipal não "consegue tapar buracos nem repor medicamentos na saúde"

16 dezembro 2025 - 15h04Vinícius Santos
Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB)Epaminondas Vicente Silva Neto, conhecido como Papy (PSDB)   (Foto: Luiz Vinicius)

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), se manifestou contra a possibilidade de a Prefeitura intervir no contrato do Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo da Capital.

A reação ocorreu após o líder da prefeita na Casa, vereador Beto Avelar (PP), defender publicamente que o Executivo deveria “subir o tom” e promover uma intervenção no serviço. Em resposta, Papy criticou a proposta e questionou a capacidade administrativa da Prefeitura para assumir a gestão direta de uma empresa.

Segundo o presidente da Câmara, o Executivo municipal já enfrenta dificuldades para cumprir funções básicas, como tapar buracos nas vias públicas e garantir o abastecimento de medicamentos na rede de saúde. Diante desse cenário, ele avaliou que a Prefeitura não teria condições de gerenciar o transporte coletivo sem agravar os problemas já existentes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Reportar Erro
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O levantamento indica ainda que Lula venceria outros pré-candidatos em segundo turno
Política
Em disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro, presidente lidera segundo turno, aponta pesquisa
Greve inicou nesta segunda-feira
Política
Greve dos motoristas 'ameaça' até R$ 58 milhões por dia na indústria, aponta FIEMS
O ministro do STF, Alexandre de Moraes
Política
Moraes vota pela condenação de cinco réus por trama golpista ligada a Bolsonaro
Foto: Izaias Medeiros
Política
Orçamento de Campo Grande para 2026 entra em votação na Câmara
Deputados durante sessão plenária na ALEMS
Política
Deputados estaduais apreciam 14 projetos em sessão da Alems
Deputado federal Delegado Alexandre Ramagem
Política
Moraes pede aos Estados Unidos extradição de Ramagem
Nomeação aconteceu nesta segunda-feira
Política
Cristiano Carvalho é nomeado novo diretor-presidente da Fundect
STF -
Justiça
Gilmar Mendes vota para derrubar dispositivos do Marco Temporal e cita omissão da União
Dado Ruvid/ Reuters
Política
Estudo aponta queda no debate político em grupos de WhatsApp
Campo Grande se junta a capitais do país em protestos contra o 'PL da Dosimetria'
Política
Campo Grande se junta a capitais do país em protestos contra o 'PL da Dosimetria'

Mais Lidas

Caso foi na Escola Estadual José Mamede de Aquino -
Polícia
Após filha ser humilhada por professor, mãe aciona a Polícia em Campo Grande
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Cidade
Vídeo: Após vídeo com críticas à UPA, médica é exonerada em Campo Grande
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Justiça
Denúncia no Ministério Público aponta possível corrupção na Fundação de Rotarianos em Campo Grande
Promessa do sindicato é nem chegar motoristas aos terminais
Cidade
Sindicato confirma greve de ônibus na segunda-feira na Capital