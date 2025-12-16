VÍDEO: Papy fala sobre incapacidade da prefeitura e critica intervenção do Consórcio Guaicurus

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Epaminondas Neto, o Papy (PSDB), se manifestou contra a possibilidade de a Prefeitura intervir no contrato do Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo da Capital.

A reação ocorreu após o líder da prefeita na Casa, vereador Beto Avelar (PP), defender publicamente que o Executivo deveria “subir o tom” e promover uma intervenção no serviço. Em resposta, Papy criticou a proposta e questionou a capacidade administrativa da Prefeitura para assumir a gestão direta de uma empresa.

Segundo o presidente da Câmara, o Executivo municipal já enfrenta dificuldades para cumprir funções básicas, como tapar buracos nas vias públicas e garantir o abastecimento de medicamentos na rede de saúde. Diante desse cenário, ele avaliou que a Prefeitura não teria condições de gerenciar o transporte coletivo sem agravar os problemas já existentes.

