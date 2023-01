Vitória de Gerson fortalece Riedel na Assembleia

A vitória provável de Gerson Claro na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa, na próxima quarta-feira (1º), mostra que o governo continuará hegemônico no legislativo estadual, também com Eduardo Riedel.

Gerson teve total apoio nos bastidores da eleição não somente de deputados ligados ao governo, mas também de figuras influentes tanto no governo, quanto no PSDB, mas que não tem assento na Assembleia.

Com isso se confirmando, os prognósticos no meio da semana, o resultado deve ser comemorado no executivo estadual, por ser a tradução de que a relação entre os deputados e o governo segue inalterada.

Além de Gerson na presidência, a mesa tem como prováveis membros, Paulo Corrêa, um medalhão tucano na primeira secretaria, e um petista na segunda secretaria, como parte de um acordo maior que ajudou no segundo turno da eleição para governo no ano passado.

