Youssif assume Secretaria de Governo da Capital

O ex-vereador, Youssif Domingos, assume daqui a pouco a Secretaria de Governo da Capital. A posse será na mesma solenidade que acontece agora de manhã (13) na Câmara Municipal.

O fato é a única surpresa do secretariado de Adriane Lopes.Youssif foi vereador, presidente da Câmara Municipal e diretor da Agems com Reinaldo. Político maduro e que vem chancelado pela

senadora Tereza Cristina.



Youssif confirmou ao JD1 que aceitou o convite, “a prefeita me ligou e disse, põem o terno e vai tomar posse amanhã “. O convite teria acontecido ontem.

