Zeca do PT recua e Giselle Marques reafirma pré-candidatura à Prefeitura em 2024

Na manhã desta quinta-feira (10), o deputado Estadual Zeca do PT ocupou a tribuna da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), para anunciar a retirada de seu nome “em caráter irrevogável” para disputar a Prefeitura de Campo Grande nas Eleições 2024.

Tomada a decisão, Giselle Marques que concorreu pelo PT ao Governo do Estado nas Eleições 2022, declarou que sua pré-candidatura ao pleito sai fortalecida. “O Zeca é uma das nossas grandes lideranças no Estado, com uma história admirável como ex-governador, mas acredito ter ele percebido que a militância do PT quer renovação. Estamos discutindo desde o início deste ano, com as bases do nosso partido, um projeto para a nossa Capital, pautado na sustentabilidade e na inclusão social”, declarou ela.

Giselle ressaltou ainda que “uma cidade só é sustentável quando as pessoas têm direito à comida no prato, moradia, serviços de saúde, transporte público e educação de qualidade. É lamentável que a atual gestão venha promovendo o despejo de famílias humildes, destruindo seus barracos com a utilização da guarda municipal em plena noite de domingo, sem mandado judicial e sem compaixão, ao invés de oferecer alternativas de moradia”, acrescentou se referindo à desocupação que ocorreu neste domingo no Bairro Lagoa Park.

Para as eleições municipais, Giselle Marques segue candidata, e deve disputar as prévias do PT com a Deputada Federal Camila Jara, que também colocou seu nome à disposição do partido para a disputa à prefeitura municipal.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também