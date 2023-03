Zeca do PT volta a ser internado em hospital

Saiba Mais Geral Após angioplastia, Zeca passa bem

Após ter recebido alta hospitalar no período da manhã, desta quarta-feira (15), o deputado estadual Zeca do PT, de 73 anos, voltou a ser internado no Hospital da Cassems, no período noturno, após sentir um incômodo no tórax.

Durante o processo de internação, o parlamentar passou por novos exames e ficará em observação na enfermaria.

Conforme informado pela sua assessoria, ele está acompanhado pela sua esposa, Gilda Maria dos Santos.

Zeca recebeu alta após passar por um cateterismo na última segunda-feira (13).

Segundo o comunicado em sua rede social, a artéria esquerda do coração foi desobstruída e a direita recebeu dois stents. O procedimento ocorreu sem intercorrências.

