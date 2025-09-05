Menu
Saúde TV

JD1TV - Cateterismo e angioplastia: especialistas explicam procedimentos que salvam vidas

Dr. Mercule explica como os procedimentos ajudam a diagnosticar e tratar problemas cardíacos

05 setembro 2025 - 17h30Carla Andréa

O cateterismo e a angioplastia são procedimentos cada vez mais utilizados na cardiologia moderna para diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas.

Para esclarecer dúvidas sobre o tema, o programa Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (5), entrevistou o cardiologista Dr. Mercule Pedro Paulista Cavalcante, especialista em hemodinâmica, que detalhou como funcionam esses procedimentos e sua importância para a saúde do coração.

Segundo Dr. Mercule, o cateterismo é um exame minimamente invasivo realizado em uma unidade especializada de hemodinâmica dentro dos hospitais.

“Ele não é uma cirurgia, é um procedimento diagnóstico. Por meio de uma pulsão ou dissecção de uma artéria ou veia, utilizamos contraste e radiação para avaliar as artérias coronárias, cavidades cardíacas, válvulas e o músculo do coração”, explica o especialista.

O cateterismo serve tanto para diagnosticar obstruções coronarianas quanto para avaliar a função cardíaca geral.

Já a angioplastia é um procedimento intervencionista, também minimamente invasivo, realizado após o cateterismo quando há necessidade de tratar uma obstrução nas artérias coronárias.

“A angioplastia visa desobstruir as artérias utilizando balões e outros dispositivos. Geralmente requer internação em unidade especializada, como CTI ou unidade coronariana”, detalha Dr. Mercule.

Assista:

 

