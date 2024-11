JD1TV: Especialistas destacam a relação entre hábitos nocivos e o câncer bucal

O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (01) fala sobre a saúde bucal, especialmente de pessoas fumantes - cigarros e cigarros eletrônicos - e que ingerem álcool.

Por isso, o Dr. Plácido Menezes recebeu a Dra. Rosana Giordano, conselheira e Presidente da Comissão de Câncer bucal, e a Dra. Gabriela Chicrala Toyoshima, membro da Comissão de Câncer Bucal do do Conselho Regional de Odontologia.

Segundo as especialistas, pessoas que mantém os dois hábitos ou apenas um deles, especialmente os homens, tem mais chances de desenvolver o câncer de boca. Principalmente após cinco ou seis anos de consumo.

Além disso, elas afirmam que a doença não recebe tanta atenção da mídia como deveria. Por isso, elas elencaram sinais que podem aparecer repentinamente e que podem ser início de câncer bucal.

