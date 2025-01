JD1TV: Psicóloga aborda impacto das redes sociais na geração ansiosa

A psicóloga Luciana Marques, especialista em atendimentos à infância e adolescência, foi a convidada do Conexão SM desta quarta-feira (22), comandado pela psiquiatra Silmara Medeiros.

As profissionais discutiram a geração ansiosa e o impacto das redes sociais no desenvolvimento das crianças e adolescentes.

Luciana, que é mestre em psicologia e tem vasta experiência com questões relacionadas à infância, abordou o quanto as redes sociais influenciam negativamente o psicológico das crianças. "Crianças não são mini adultos. Elas estão em formação, e o funcionamento cerebral delas é completamente diferente", afirmou.

Ela explicou que, enquanto os adultos podem tirar proveito das tecnologias e redes sociais de forma mais equilibrada, as crianças ainda estão construindo sua percepção de si mesmas e do mundo. "Quando as crianças se envolvem demais com as mídias sociais, elas acabam se vendo de forma distorcida, sem a interação direta com outras pessoas, que é fundamental para o desenvolvimento emocional", alertou.

Luciana destacou que, embora as tecnologias tragam benefícios, o uso desmedido de telas por crianças pode causar sérios danos à saúde mental, aumentando a ansiedade, o estresse e outros transtornos.

De acordo com as orientações, crianças de 0 a 2 anos devem evitar o uso de telas, enquanto para as faixas etárias mais velhas, o tempo diário recomendado varia de uma a três horas.

