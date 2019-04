Mais de 2,5 t de lixos são recolhidos em um dia de ação contra a dengue

Da Redação com Assessoria

Mais de 2,5 toneladas de materiais sem utilidade de diversos tamanhos foram retirados no bairro Iracy Coelho em ação de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti.

A ação realizada por agentes da Secretaria Municial de Saúde Pública (Sesau) aconteceu somente no domingo (7) por causa das fortes chuvas. O número do efetivo de agentes também foi reduzido por causa do mau tempo.

Foram vistoriados terrenos baldios e imóveis. Os agentes retiraram os materiais sem uso e também identificaram e eliminaram focos do mosquito.

O local da ação é definido semanalmente pela coordenadoria. O objetivo é diminuir a incidência das doenças transmitidas pelo mosquito.

Segundo um relatório da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), Foram 44 focos encontrados, 1.069 depósitos eliminados em 679 dos imóveis inspecionados.

Os agentes encontraram 438 imóveis inabitados ou sem a presença do proprietário. A ação contou com o auxílio de um chaveiro para abrir os imóveis trancados.

