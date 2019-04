Após sintomas de dengue, professora morre em hospital

Uma mulher de 47 anos morreu na sexta-feira (5) em Dourados com sintomas de dengue. Se for confirmado, será a terceira vítima da doença no município e a 10ª em Mato Grosso do Sul., conforme o site Dourados Agora.

Segundo o site, ela estava internada no Hospital Universitário e apresentava quadro hemorrágico. Os sintomas de dengue havia aparecido há dias, e a vítima chegou a ser internada no Hospital da Vida na quarta-feira sendo liberada posteriormente. Por ter problemas renais, o caso evoluiu e a paciente veio óbito. Professora da rede estadual, ela morava no distrito de Vila Vargas.

Até o momento duas mortes confirmadas foram registradas na cidade; a de um menino de 11 anos, no dia 21 de março, e de uma mulher de 58 anos, no dia 26 do mesmo mês.

Mato Grosso do Sul viu, em uma semana, o número de mortes causadas por dengue praticamente dobrar, segundo boletim divulgado na quarta-feira (3), pela Secretaria de Estado da Saúde.

O estado tem nove mortes confirmadas desde o início do ano. Na semana passada esse número era de cinco.

Segundo os dados divulgados pela pasta, Campo Grande tem quatro mortes; a cidade de Três Lagoas já confirmou três e, Dourados, duas até agora, podendo ser registrado a terceira vítima com a morte da professora.

