Vacinas de dengue e gripe estão disponíveis na capital

Mato Grosso do Sul está em terceiro lugar em incidência de dengue no Brasil. De janeiro a março, foram registrados mais de 14 mil notificações da doença, segundo balanço da Secretaria de Estado de Saúde. A dengue já fez cinco vítimas fatais no estado.

Para evitar a doença, é possível se vacinar contra ela. Em Campo Grande, a Clínica Vaccine Care oferece a vacina. A enfermeira responsável técnica, Nataly Correa Macedo, detalhou quem pode se vacinar e, assim, ter mais uma garantia contra a doença.

A vacina contra a dengue é indicada para pacientes de nove a 45 anos. Segundo a enfermeira, a pessoa tem que ter tido dengue e não pode ter febre, estar gestante ou amamentando. São três doses no intervalo de seis meses cada.

A clínica também oferece vacina que combate quatro tipos de gripe, conhecida como quadrivalente, para H1N1, H3N2 e dois tipos b de influenza. Nataly destaca que essa vacina é a mais completa que existe. “Ela é baseada nos casos anteriores de influenza”, disse.

A vacina é aplicada a partir dos seis meses de idade, todas as pessoas são indicadas para tomar, exceto quem é alérgico a ovo e ela é anual.

Serviço

Interessados podem entrar em contato pelos números (67) 3042-2803, (67) 3043-2803 e (67) 99923-2803, ou pessoal na clínica que fica localizada na rua Paraíba, 37 – Jardim dos Estados.

