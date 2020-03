Mauro Silva, com informações do Fala Piauí

Depois do jornalista e apresentador, Marcelo Magno, que trabalha na TV Club, afiliada da Rede Globo em Teresina (PI) ser diagnosticado com o coronavírus, mais quatro pessoas também deram positivo para o covid-19. A emissora piauiense confirmou os casos nesta terça-feira (24).

Além de Marcelo, foram contaminados com o vírus o diretor Segisnando Alencar, o diretor de jornalismo Claudinei Moreira, um motorista e uma produtora de televisão. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí, até o momento o Estado tem apenas seis casos confirmados, e cinco são funcionários da TV Clube.

Magno é um dos jornalistas que participa do revezamento de apresentadores do Jornal Nacional. Ele foi diagnosticado com a doença no último dia 19, Marccelo segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas já respira sem ajuda de aparelhos.

Segundo o boletim médico divulgado nessa segunda-feira (23), a ventilação mecânica foi retirada na tarde de hoje. Magno está consciente e interagindo.

