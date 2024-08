Alerta: Upas da Capital registram aumento de casos gastrointestinais em agosto

Entre os dias 18 e 24 de agosto, a busca de pacientes por atendimento na rede pública de saúde de Campo Grande cresceu 110%. A principal queixa é de adultos com sintomas gastrointestinais (diarreia, vômito, dor no estômago).

De acordo com a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), "os atendimentos nas unidades de urgência e emergência ultrapassaram a média diária, saltando de 2 mil para 4 mil consultas médicas por dia. O monitoramento das doenças diarreicas agudas é feito semanalmente".

O levantamento do início do ano até dia 24 de agosto mostra um crescimento de 30% nos casos de doenças diarreicas agudas na Capital. "Em 2023 foram registrados 47.583 casos, enquanto em 2024 já foram 62.533. Durante a semana epidemiológica 34, referente ao dia 18 de agosto a 24 de agosto, o aumento foi de 110% nos atendimentos, passando de 1.401 casos em 2023, para 2.998 casos em 2024", detalhou a pasta.

Diante do número crescente de casos, a Sesau orienta à população a procurar primeiro uma USF (Unidade de Saúde da Família) antes de recorrer a uma UPA ou CRS. Além das consultas agendadas, as USFs também atendem as demandas espontâneas. Agindo assim, os pacientes podem evitar que casos de menor gravidade acabem parando nas unidades de emergência e urgência e, desta forma, sobrecarregando o fluxo de atendimento e causando um tempo maior de espera aos pacientes.

