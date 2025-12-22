Menu
Menu Busca segunda, 22 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Senar Institucional -
Saúde

Atendimento a indígenas quase triplica no Hospital Universitário da UFGD

Consultas cresceram 186% em três anos e consolidam unidade como referência nacional

22 dezembro 2025 - 15h41Sarah Chaves, com Ebserh
Reunião realizada no dia 18 de dezembro teve como foco a avaliação das açõesReunião realizada no dia 18 de dezembro teve como foco a avaliação das ações   (Foto: Ebserh)
Dr Canela

O atendimento à população indígena no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD) registrou crescimento expressivo nos últimos anos e reforçou o papel da unidade como referência nacional em saúde indígena. De janeiro a novembro de 2025, foram realizadas 1.773 consultas para esse público, número quase três vezes maior que o registrado em todo o ano de 2022, quando houve 620 atendimentos. O aumento representa um crescimento aproximado de 186%.

No mesmo período, as internações de pacientes indígenas também avançaram. Em 2022, foram contabilizadas 1.094 internações, enquanto, até novembro de 2025, o número chegou a 1.302. Os dados fazem parte do panorama assistencial indígena apresentado pelo Comitê de Saúde Indígena do hospital durante a reunião semestral de monitoramento do Incentivo para a Atenção Especializada aos Povos Indígenas (IAE-PI), realizada no dia 18 de dezembro.

A análise aponta ainda uma sazonalidade da demanda, com meses que ultrapassaram a marca de 200 atendimentos em 2025. O perfil dos casos atendidos mostra concentração em especialidades obstétricas, neonatais e respiratórias, além do acompanhamento de condições crônicas, como hipertensão e diabetes durante a gestação.

Além do crescimento nos números, o hospital tem investido em práticas de cuidado intercultural. Entre as ações adotadas estão a contratação de intérpretes da língua guarani, a ampliação da comunicação entre equipes de saúde e comunidades indígenas e a adoção de materiais educativos bilíngues. Também houve melhorias na ambiência hospitalar, com sinalização adaptada e reconhecimento da presença de cuidadores tradicionais e lideranças espirituais no ambiente de internação.

Segundo a coordenação do Comitê de Saúde Indígena, o monitoramento tem como objetivo avaliar o cumprimento das metas pactuadas, garantir a continuidade do repasse de recursos federais e qualificar o atendimento especializado. O relatório é elaborado com base em dados oficiais do SUS, como os sistemas de informação ambulatorial e hospitalar, além de registros institucionais e avaliações técnicas.

Representantes do Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, do controle social e das comunidades indígenas participaram da reunião e destacaram avanços no acesso e na qualidade do atendimento. Apesar dos resultados positivos, o hospital aponta desafios, como a necessidade de ampliar o financiamento, expandir a capacidade de atendimento diante da alta demanda e consolidar protocolos interculturais e ações de telessaúde.

Reportar Erro
Dr Canela
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alir Terra, presidente da Santa Casa
Saúde
Santa Casa pode remanejar pacientes após paralisação de funcionários
Ministério da Saúde ao anunciar a criação do primeiro hospital público inteligente do Brasil
Saúde
Senado autoriza empréstimo de US$ 320 milhões para hospital inteligente no Brasil
 Orientação é observar bem a embalagem
Saúde
Cresce alerta sobre uso irregular de canetas emagrecedoras no país
Foto: Secom PMI
Saúde
Lei garante mamografia pelo SUS a mulheres a partir de 40 anos
Saúde e Bem-Estar: Profissional bariátrico debate cirurgias x canetas emagrecedoras
Saúde
Saúde e Bem-Estar: Profissional bariátrico debate cirurgias x canetas emagrecedoras
Pacientes da área verde aguardando encaminhamento
Saúde
Saúde aposta em leitos de retaguarda para aliviar superlotação da Santa Casa
A proporção ideal, segundo Jacqueline, é cerca de 1/4 do prato com carboidratos e outro 1/4 com proteína
Saúde
Equilíbrio no fim de ano: nutricionista dá dicas para aproveitar as festas sem culpa
Justiça autoriza greve dos odontologistas caso prefeitura não cumpra acordo em 15 dias
Saúde
Justiça autoriza greve dos odontologistas caso prefeitura não cumpra acordo em 15 dias
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Saúde
Prefeitura pode ficar sem recursos para saúde após CMS reprovar relatório de Campo Grande
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) /
Saúde
Governo do Estado vai investir R$ 500 mil para fortalecer rede hospitalar da Capital

Mais Lidas

Carro foi parar na vegetação após a colisão
Polícia
Família que se envolveu em acidente vinha de São Paulo para passar o Natal na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Ocorrência aconteceu próximo ao Autódromo Internacional de Campo Grande
Trânsito
URGENTE: Duas pessoas morrem em acidente entre carros na BR-262, em Campo Grande
Os militares atuam na 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar)
Polícia
Policial militar de MS é preso durante as férias no Pernambuco