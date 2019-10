“Aumenta a chance de cura”, diz Nelsinho sobre diagnóstico de câncer em 30 dias

O senador Nelsinho Trad (PSD) falou nesta quinta-feira (31), sobre a importância da lei que prevê que os exames para diagnósticos de câncer sejam realizados no prazo de 30 dias.

Para o senador, a nova medida permite maior chance de cura ao paciente. “Sabemos que todos falam muito em prevenção, mas só isso não basta, tão importante é diagnosticar e dar ciência ao pacientes do diagnóstico correto de uma doença maligna. Você reduz a maglinidade da doença e aumenta a chance de cura total do paciente com cirurgia ou tratamento necessário”, destacou.

A medida sancionada pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão, e publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje estabelece trinta dias a partir da primeira suspeita do médico, para que o paciente tenha o diagnóstico pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O dispositivo altera a Lei 12.732/2012 que prevê 60 dias entre o diagnóstico e o início do tratamento do câncer em pacientes do SUS.

