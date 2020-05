Barreiras sanitárias abordaram mais de 8 mil pessoas na capital

Mais de oito mil pessoas foram abordadas no primeiro dia de operação das barreiras sanitárias instaladas pela Prefeitura de Campo Grande. As barreiras iniciaram na terça-feira (27) nas cinco principais entradas do município.

O objetivo da ação, que segue até esta quarta-feira (27), é orientar motoristas e passageiros sobre as medidas de prevenção do coronavírus (Covid-19), além de identificar e realizar testes nos possíveis casos suspeitos.

Conforme os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), ao todo foram abordados 4.494 veículos e 8.199 pessoas avaliadas, entre elas, 22 apresentaram ou relataram sintomas da doença, como febre, dor de cabeça e coriza e 13 realizaram teste rápido para detectar a presença do vírus. Não houve nenhum resultado positivo.

Caso seja detectado o estado febril, um dos sintomas do coronavírus, o motorista ou passageiro realizará o teste rápido.

. A ação acontece também em parceria com as 17 barreiras já instaladas nas fronteiras pelo governo do Estado. Ao passar por uma dessas fronteiras, o motorista recebe um adesivo, sendo liberado pela barreira sanitária.

