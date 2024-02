Bebê de um mês é a primeira morte confirmada por dengue em MS

Um novo boletim epidemiológico da dengue foi divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul) nesta terça-feira (20). O Estado confirmou a primeira morte de 2024. A vítima se trata de um bebê do sexo feminino, de apenas 1 mês, do município de Maracaju.

Segundo dados divulgados, os sintomas começaram no dia 31 de janeiro. A morte foi registrada no dia 1 de fevereiro, e a confirmação da causa da morte no dia 16. Não tinha comorbidade.

Conforme ainda o boletim, 3.207 casos da doença estão sendo investigados, assim como outras duas mortes.

O número de cidades com alta incidência aumentou para 15, e apenas uma é destacada com alerta vermelho, sendo Laguna Carapã, com 27 casos prováveis e incidência de 397,1.

Ainda conforme a SES, o alerta de incidência é estabelecido conforme o número populacional e também de incidência em cada município.

Os "casos prováveis" englobam aqueles que estão em investigação, confirmados e ignorados. Não são considerados os casos descartados.

Já os "casos confirmados" são aqueles encerrados para o agravo, levando em conta o critério laboratorial ou clínico-epidemiológico, sujeitos a alterações.

