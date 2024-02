Brasil soma 84 mortes causadas pela dengue em 2024

O Painel de Monitoramento do Ministério da Saúde mostrou que 84 pessoas foram vítimas mortais da dengue no Brasil. Além de registrar 524.066 possíveis casos. A maioria das pessoas afetadas estão na faixa etária de 30-39 e 40-49 anos. Sendo 55.854 mulheres, e 46.920 homens dos casos confirmados.

O Distrito Federal é o lugar do país que mais registrou óbitos, sendo 20 no total e outras 60 suspeitas, seguido de Minas gerais, com 16 mortes. A média dos casos dos que entre 100 mil habitantes, 258 estão com dengue, e que 346 óbitos estão sob investigação para saber se há relação com a dengue.

Em Mato Grosso do Sul, o Painel de Monitoramento mostra 628 novos casos, totalizando 2.686 registros desde o inicio do ano, sendo 53,4% mulheres e 46,6% homens. E uma morte ainda está sob investigação.

A campanha de vacinação já iniciou no estado, mas está restrita para crianças entre 10 a 11 anos pelo fato da dengue ser mais agressiva nelas. Mas a expectativa é que mais doses imunizantes cheguem no MS para abrir a vacinação para pessoas de outras faixas etárias.

