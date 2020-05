Brasil tem 23.473 mortes pelo novo coronavírus, diz ministério

Flávio, com informações do G1

O Ministério da Saúde divulgou nesta segunda-feira (25) o mais recente balanço de casos e mortes causadas pelo novo coronavírus. Os principais dados são:

23.473 mortes, eram 22.666 no domingo (24)

Foram 807 registros de morte incluídos no balanço em 24 horas

374.898 casos confirmados

Foram 11.687 novos casos incluídos no balanço em 24 horas

153.833 pacientes recuperados (41%)

São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará são os três estados que mais registraram casos e mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus Sars-Cov-2 no Brasil. Apenas os três estados são responsáveis por mais da metade (54%) das mortes por complicações da Covid-19 no país.

SP: 83.625 casos, 6.220 mortes

RJ: 39.298 casos, 4,105 mortes

CE: 36.185 casos, 2.493 mortes

Segundo o balanço desta segunda, dos mais de 23 mil óbitos, 270 aconteceram nos últimos 3 dias e ao menos 3.742 ainda estão em investigação.





