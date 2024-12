Butantan envia pedido de aprovação de vacina contra a dengue

O Instituto Butantan entregou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), nesta segunda-feira (16), o pedido para a aprovação de sua vacina contra a dengue, que é a primeira do mundo em uma única dose.

Foram encaminhados três pacotes de informações sobre o imunizante, sendo essa a última leva de documentos necessários ao processo de autorização para a fabricação do imunizante, nomeado de Butantan-DV.

Para Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan, o imunizante marca um avanço histórico para a saúde brasileira.

“É um dos maiores avanços da saúde e da ciência na história do país e uma enorme conquista em nível internacional. Vamos aguardar e respeitar todos os procedimentos da Anvisa, um órgão de altíssima competência. Mas estamos confiantes nos resultados que virão”, explicou.

Caso a vacina seja aprovada pela Anvisa, o Butantan acredita ter a capacidade de fornecer m milhão de doses no próximo ano, e outras 100 milhões de doses nos anos de 2026 e 2027.

Em caso de autorização para a fabricação do Butantan-DV, o Instituto deve enviar uma solicitação de autorização de preço à Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, e somente após isso que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) irá analisar a incorporação da vacina ao Sistema Único de Saúde (SUS).

