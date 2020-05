Café pode ajudar a não ganhar peso durante a quarentena, diz estudo

Priscilla Porangaba, com informações do Exame

Segundo um estudo feito pela Universidade de Illinois, o café pode ser um grande aliado para não ganhar peso durante esse período em que se trabalha de casa, faz menos exercícios físicos e assalta mais vezes a geladeiradurante a quarentena imposta pela pandemia de coronavírus.

O estudo foi conduzido em ratos e apontou que chá mate e cafeína podem ser considerados agentes contra a obesidade. Ratos que consumiram cafeína extraída do mate ganharam 16% menos peso e acumularam 22% menos gordura corporal do que aqueles que consumiram chás descafeínados.

Outros benefícios do café encontrados pelo estudo incluem redução do risco de câncer, diabetes e doenças cardíacas. Mas não vale tomar dois litros de café por dia. Em 2017, um estudo feito pela Food and Chemical Toxicology, apontou que a quantidade ideal é de 400 miligramas diários ou três xícaras de 150 miligramas.

Apesar de ser uma bebida termogênica, que ajuda a queimar mais calorias acelerando o metabolismo temporariamente, o café não é uma fórmula mágica.

A bebida pode ser consumida para ajudar na manutenção do peso, mas é preciso manter uma dieta balanceada de proteínas, gorduras e carbotidratos, especialmente com alimentos de baixo índice glicêmico (batata-doce, arroz integral, aveia, verduras e legumes), que alimentam a não estimulam o acúmulo de gordura como sobremesas e bebidas açucaradas.

Além disso, é importante manter uma rotina de atividade física, mesmo no período da quarentena (alguns apps podem ajudar nessa missão). Caso contrário, o efeito positivo do café para a manutenção do peso será mínimo.

