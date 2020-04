Funsat oferta 1.750 vagas para 32 cursos profissionalizantes na quarentena

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com inscrições abertas até o dia 3 de maio 32 cursos de qualificação gratuitos à distância, com total de 1750 vagas.

As aulas começam em 4 de maio, e as inscrições podem ser feitas pelo site.

Há oportunidades para formação em agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, agente de informações turísticas, agente de recepção e reservas em meios de hospedagem, almoxarife, almoxarife de obras, assistente administrativo, assistente de contabilidade, assistente de recursos humanos, assistente de secretaria escolar, assistente financeiro, auxiliar de manutenção predial, auxiliar em nutrição e dietética, auxiliar pedagógico, balconista de farmácia e cuidador de idoso, para eletricista de automóveis, eletricista instalador predial de baixa tensão, inglês básico, instalador e reparador de linhas de telecomunicação, instalador e reparador de equipamentos de transmissão em telefonia, língua brasileira de sinais (básico e intermediário), operador de editoração eletrônica, operador de telemarketing, organizador de eventos, programador de sistemas, programador web, recepcionista, recepcionista de eventos e recepcionista em serviços de saúde.

A fundação está localizada na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória.

