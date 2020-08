Cai números de acidentados internados na Santa Casa

As diversas blitze espalhadas pela cidade desde a semana passada surtiram efeito na ocupação de leitos de Unidade Terapia Intensiva (UTI), da Santa Casa de Campo Grande, por acidente de trânsito.

Apesar da diminuição no número de acidentes, outro fator não permitiu a diminuição de ocupação no maior hospital da cidade. De acordo com a assessoria, neste final de semana entraram menos pacientes vítimas do trânsito, porém, “aumentou o número de pacientes cardíacos encaminhados pela regulação devido a problemas com equipamento da rede municipal para o diagnóstico da doença”.

Com isso, a taxa de ocupação nos leitos de UTI da Santa Casa permanece entre 95% a 100%, próximo do limite.

Deixe seu Comentário

Leia Também