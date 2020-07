Com 10 internados em UTI, com coronavírus, Santa Casa chegou ao limite

Através de entrevista coletiva, a Santa Casa informou na tarde desta segunda-feira (27), que 100% de seus leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) já estão ocupados, e o hospital está em uma situação onde vários pacientes esperam uma vaga de leitos com respiradores.

Conforme o superintendente da Gestão Médico-hospitalar, Dr. Luiz alberto Kanamura, desde o início do mês vários pacientes foram recebidos no sistema ambu, onde o suporte respiratório é feito de forma manual por algum técnico ou fisioterapeuta. “Do dia 8 de julho até hoje nos tivemos um aumento significativo, todos os dias tivemos com ambu na sala vermelha do pronto-socorro, em muitos casos por mais de 24h sendo umbuzado”. Conforme o médico esse forma de atendimento pode deixar sequelas no paciente, pois o sistema ambu é recomendado por apenas 2h.

“Isso vem aumentando progressivamente até esta noite onde tivemos 5 pacientes simultaneamente com ambu, além de seis no ventilador na emergência”, alegou Luiz Kanamura.

De acordo com o superintendente da Gestão, em comparação com o ano passado, o hospital teve um aumento de 115 casos de atendimento de pacientes encaminhados pela central de regulação do município em relação ao mesmo período do ano passado.

“Neste final de semana tivemos 229 regulados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, do qual 88 eram vítimas de lesões, como acidente ou agressão física, com ferimentos que demoram de 15 a 20 dias para serem resolvidos, ocupando leitos de emergência”, exemplificou.

Já com relação aos leitos destinados aos pacientes com Covid-19, dos 90 leitos de UTI, apenas dez são disponibilizados para tratamento dos infectados e todos já foram ocupados, além desses dez, seis pacientes de Covid estão na enfermaria e dois são por convênio. Sendo assim, 89% dos leitos de UTI da Santa Casa são ocupados por pacientes sem Covid-19.

Sem leitos disponíveis, Luiz Kanamura faz um apelo à população. “Pedimos a população para que se cuide mais, para que respeite as recomendações da secretaria de Saúde para não se aglomerar. Evite o uso abusivo de álcool, evite trânsito desnecessário, tome cuidado com para que não traga dificuldade de atendimento”, declarou o gestor.

