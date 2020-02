Campanha de combate ao sarampo acontece neste sábado

Jônathas Padilha, com informações da Agência Brasil

Os postos de saúde de todo o Brasil vão funcionar durante todo este sábado (15) em prol do ‘Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo’, neste ano, o conceito da campanha é ‘Mais proteção para a sua família’.

De acordo com o Ministério da Saúde, o objetivo desta edição é conscientizar os pais e responsáveis dos riscos de não vacinar os filhos, já que o sarampo é uma doença grave e tem risco de morte.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, alertou sobre a importância da vacinação. “É importante que as pessoas entendam as consequências de não se vacinar contra o sarampo, que é um vírus de alta transmissibilidade, podendo uma pessoa com a doença contaminar mais 18 indivíduos, e letal, principalmente em crianças. Por isso, os responsáveis devem ficar atentos e levar suas crianças para vacinar”.

Nessa etapa da campanha, a convocação tem o público alvo crianças e jovens de 5 a 19 anos, o que abrange mais de três milhões de brasileiros, que devem se vacinar até o dia 13 de março.

Mandetta destacou a importância da participação dos estados no combate. “Também, nesse momento, os gestores estaduais e municipais de saúde devem unir forças para deixar o Brasil novamente livre da circulação do sarampo”.

O ministério da Saúde enviou 3,9 milhões de doses da vacina tríplice viral para todos os Estados, 9% a mais que o solicitado.

