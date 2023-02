Campo Grande teve nove mortes por Covid-19 em uma semana

Conforme dados do boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) nesta terça-feira (7), Mato Grosso do Sul registrou 10 mortes e 1.377 casos de Covid-19 nos últimos sete dias

Nove mortes foram em Campo Grande e uma na cidade de Glória de Dourados. A maioria das vítimas tinha mais de 65 anos de idade e apresentavam comorbidades, entre elas diabetes, hipertensão, doenças respiratórias e cardiovasculares.

A Capital lidera a lista de novos casos, com 794 ocorrências, seguida por Três Lagoas (85), Paranaíba (52), Anastácio (42), Ivinhema (39), Dourados (37), Aparecida do Taboado (26), Fátima do Sul (26), Ponta Porã (24) e Sete Quedas (16). Ao todo 56 cidades registraram casos da doença.

Das 13 pessoas internadas, nove estão em leitos clínicos e quatro precisam de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). Cerca de 1.209 pessoas estão em isolamento domiciliar neste momento.

