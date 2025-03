Campo Grande vai receber ambulÃ¢ncia para ampliar frota do SAMU 192

A Capital de Mato Grosso do Sul será uma das 559 cidades contempladas com a entrega de novas ambulâncias do SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A USA (Unidade de Suporte Avançado) destinada a Campo Grande é equipada com recursos modernos para garantir melhores condições de atendimento em situações de emergência. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, nesta sexta-feira (14), durante a cerimônia de entrega de 789 novas ambulâncias, em Sorocaba (SP).

Essa é a maior entrega de ambulâncias da atual gestão, parte fundamental da estratégia para redução do tempo de espera no SUS (Sistema Único de Saúde). A renovação e ampliação da frota foram viabilizadas pelo Novo PAC, com investimento de mais de R$ 243,5 milhões. A cerimônia de entrega dos veículos aconteceu hoje (14), em Sorocaba. No total, já são 2.066 ambulâncias entregues pela gestão do presidente Lula.

Do total de ambulâncias entregues, 703 são destinadas à renovação da frota em 501 cidades de 13 estados. Outras 86 ambulâncias - conhecidas como Unidades da USA - são totalmente novas e vão expandir o serviço em 72 cidades de 17 estados. O Ministério da Saúde não entregava unidades desse tipo desde 2018. Essas Unidades de Suporte Avançado terão capacidade de atender 20,4 milhões de pessoas, sendo que 1,7 milhão estavam sem cobertura do serviço. Com essa entrega, a cobertura populacional do SAMU 192 sobe de 88,42% para 89,40%.

Nesse cenário, a aquisição de veículos em 2024, com entregas previstas para 2024 e 2025, marca o maior investimento da história do SAMU, ultrapassando R$ 634,9 milhões, além de ser a segunda maior em termos de quantidade de veículos adquiridos.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também