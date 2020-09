Capital registra mais 8 óbitos por coronavírus e tem 282 novos infectados

O Estado de Mato Grosso do Sul confirmou mais 638 casos e 15 novas mortes por Coronavírus, neste sábado (23). Oito pessoas que perderam a vida pela doença, eram moradores de Campo Grande. O número de infectados já chega a 67.834. Segundo a Secretaria de Saúde (SES), 59.584 já estão recuperados. No total, 1.249 perderam a vida para o Coronavírus no Estado. A média móvel óbitos por dia em MS está em 12,43. A taxa de contágio está em 1.06.

Atualmente 489 pessoas estão internadas com Coronavírus no Estado, sendo 248 em leitos clínicos e 242 em UTI. O índice de ocupação de leitos é de 75%, na macrorregião de Campo Grande. A macrorregião de Corumbá está com a taxa de cupação está em 77%.

Campo Grande já registrou 536 mortes pelo novo coronavírus, Corumbá foi 131 óbitos, em Dourados já são 93, e em Aquidauana foram 54 pessoas que perderam a vida, Três Lagoas com mais uma morte, chega a 31 óbitos e Sidrolândia com 26 casos. A taxa de letalidade no estado está em 1,8%.

Em 24h, Campo Grande teve oito óbitos, Corumbá com quatro mortes pelo novo coronavírus e outros 3 municípios teve uma morte pela doença, são eles, Aquidauana, Cassilândia e Nova Andradina.

De acordo com a SES, dos 638 novos casos, 282 são de moradores de Campo Grande, em Dourados com teve 72, Três Lagoas com 38, Cassilândia com mais 20 casos e Miranda com 18. As cinco cidades que teve mais casos desde o inicío da pandemia, a Capital já contabiliza um total de 29.830 registros da doença, Dourados tem 7.126, Corumbá já registrou 3.986 casos, Três Lagoas com 2026 óbitos e Sidrolândia com 2.002.

Conforme o boletim, MS já soma 266.373 casos notificados, dos quais 194.267 foram descartados. Há 1.127 amostras em análise no Laboratório Central de Mato Grosso do Sul (Lacen-MS) e 3.145 casos ainda aguardam encerramento pelos municípios.

