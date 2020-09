CEM volta a atender mais de 17 especialidades

Usuários do sistema público de saúde voltaram a ser atendidos desde o inicio do mês de setembro, em mais de 17 especialidades médicas. Consultas e atendimentos que estavam suspensos devido a pandemia do coronavírus retornam aos poucos, de acordo com necessidade e demanda.

Os atendimentos que eram considerados essenciais, como o controle de diabetes, serviços de pré-natal, farmácia especializada e serviços de urgência e emergência continuaram sem alteração no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

Outros atendimentos voltaram nos meses seguintes, levando-se em consideração o número de pacientes que aguardavam pelas consultas. No início do mês retornaram os atendimentos de angiologia geral, oftalmologia pediátrica, cirurgia plástica adulto, pequenas cirurgias, urologia, proctologia, dermatologia, nefrologia para paciente diabético e gastroenterologia para adultos.

No dia 1º deste mês o Centro Ortopédico Municipal Demiro Teixeira Pedrosa (Cenort), também voltou com as consultas as consultas de ortopedia adulto com especialistas em ombro e cotovelo, quadril, mão e punho e pé e tornozelo. O Centro de Atendimento à Mulher (Ceam) voltou a realizar os procedimentos de patologia cervical na semana seguinte.

O Centro de Referência à Saúde do Homem (CRSH) voltou a realizar pequenas cirurgias e os procedimentos de vasectomia. Outro ponto de atendimento especializado, o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) também retornou os atendimentos ambulatoriais de urologia para tratamento de infecções sexualmente transmissíveis.

Os atendimentos, em maioria, precisam ser agendados para consulta, pela central de regulação, para que os servidores Secretaria Municipal de Saúde entrem em contato com os pacientes para confirmar data e horário do serviço.

