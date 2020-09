China tem bactéria vazada e contamina mais de 3.000 pessoas

Autoridades chinesas informaram que 3.245 pessoas na cidade de Lanzhou, capital da província de Gansu, adoeceram depois que uma bactéria "escapou" de um laboratório biofarmacêutico que produz vacinas para animais, de acordo com a agência France Presse. O acidente aconteceu em 2019, e foi divulgado pelas autoridades na terça-feira (8).

A bactéria “escapou” do laboratório após a desinfecção do local ter sido feita com um desinfetante vencido entre julho e agosto de 2019.O gás contaminado se espalhou pelo ar até o vizinho Instituto de Pesquisa Veterinária, onde infectou quase 200 pessoas em dezembro passado.

A bactéria em questão causa a brucelose, uma doença transmitida pelo gado para as pessoas ou por produtos de origem animal, principalmente por produtos lácteos não pasteurizados. A infecção pode causar fadiga, perda de peso, febre, diarreia, dores nas articulações e dores de cabeça.

A doença não é comum entre humanos, mas em caso de infecção pode causar febre, dores nas articulações e na cabeça. Segundo o governo local, não houve qualquer transmissão de humano para humano. Na vacas, a doença pode causar má formação ou aborto espontâneo. Também leva à inflamação dos testículos do boi, diminuindo a contagem de espermatozóides e o deixando infértil. Ela também infecta ovelhas e porcos.

O laboratório pediu desculpas pelo acidente. No entanto, teve sua licença para produzir vacinas contra a brucelose revogada e pacientes receberão uma indenização, a partir de outubro deste ano, de acordo com as autoridades de Lanzhou.

