Com mais 289 casos, secretário adianta que amanhã “terão muitos óbitos”

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta terça-feira (30), 289 novos casos de coronavírus e um novo óbito em Mato Grosso do Sul, com isso o estado registra 7.965 pessoas que foram contaminadas pelo vírus.

O óbito se trata de um homem, 61 anos, que não sofria de comorbidades anteriores, ele era morador de Ponta Porã e foi diagnosticado com o vírus no dia 23 de junho. A morte foi confirmada na segunda-feira (29).

Apesar do registro de apenas uma morte, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende, informou que amanhã o estado irá registrar um grande úmero de mortos, “do dia de ontem (29), após o encerramento do nosso boletim, para hoje, nós já temos um número de óbitos, que remos apresentar amanhã, que mais uma vez chamam muita atenção, pois é um número muito grande de óbitos”.

De acordo com Resende, esses números não estão presentes no boletim de hoje, pois os dados são fechados às 19:00 do dia anterior à divulgação do boletim.

Nas últimas 24 horas, a cidade que mais teve casos registrados foi Campo Grande com 140, seguido por Dourados com 49 casos em terceiro está o município de Rio Brilhante com 10 novos casos.

O estado já registra 44.361 casos notificados, destes, 2.067 estão em análises e 1.626 seguem sem encerramento e 32.703 já foram descartados.

Entre os 7.965 pacientes já contaminados, 3.322 estão em isolamento domiciliar, 4.387 já estão recuperados, 180 pacientes estão internados e 76 pessoas já morreram pela doença.

Dourados, atual epicentro no Estado, lidera o número de casos totais com 2.536 confirmações, seguido por Campo Grande com 2.168 e Rio Brilhante com 326.

