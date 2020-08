Coronavírus: Com 441 novos casos, capital já registra 12.934 infectados

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), anunciou neste domingo (9), mais 637 casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul dos quais 441 são em Campo Grande.

De acordo com a pasta, 38 cidades do Estado atualizaram o quadro de novos casos em 24h, sendo que Campo Grande, Aquidauana e Nioaque tiveram os maiores números de confirmações da doença.

Veja a lista de casos por cidade nas últimas 24h.



Ainda com relação aos novos registros, MS chega a 506 mortos pela doença, com a confirmação de 17 óbitos por coronavírus neste domingo. Oito deles são da capital, dos quais 3 eram idosos sem comorbidades. Confira a tabela.



Com os novos números Campo Grande já chega a marca de 12.934 mil casos de coronavírus, representando a taxa de 41% de infecção no Estado dentre os 79 municípios.

Dourados continua sendo a segunda cidade com mais casos com 4.575 mil seguida por Corumbá com 1.616 mil confirmações.

Confira a lista completa de casos de coronavírus em todas as cidades:

