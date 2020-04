Coronavírus: MS tem aumento de curados e baixas nas UTIs

Mato Grosso do Sul conta registrou, nesta quinta-feira (23), 186 casos confirmados de coronavírus, apesar dos números de pessoas contaminadas aumentarem dia após dia, a quantidade de pessoas recebendo alta e terminando a quarentena também aumenta.

Os boletins divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostram que 81 pessoas já finalizaram o isolamento domiciliar e não apresentam mais sintomas da doença, o número era de 73 na quarta e 70 na terça-feira.

Se comparado ao aumento do número de casos nesses três dias, foram 13 novas confirmações e 11 pessoas que passaram pelo isolamento domiciliar e não possuem mais sintomas da doença.

A diminuição de pessoas internadas em UTIs não é tão grande, mas ainda sim real, na terça-feira existiam 21 pacientes internados 11 na rede pública de saúde e 10 na privada. Hoje o número caiu para 18, sendo 9 em leitos públicos e 9 em leitos privados, ou seja, três pessoas deixaram os leitos de UTIs.

Não parando por aí, a famosa curva de casos, se comparados com o Brasil, é baixa no Mato Groso do Sul, como afirma a Secretária-adjunta da Secretaria de Estado de Saúde, Crhistinne Maymone, durante uma live no facebook do Governo de MS.

O gráfico, que pode ser visto abaixo, mostra a comparação do crescimento no número de casos entre o Brasil (linha azul) e Mato Grosso do Sul (linha vermelha), mostrando que nosso estado se encontra bem abaixo do geral.

Crhistinne voltou a falar sobre o isolamento social e o mostrou como um dos responsáveis pelo “bom” número apresentado no gráfico, “por isso a importância do isolamento social, para que a gente consiga colher frutos dessa tendência positiva de uma certa prevenção em relação a não superlotação das nossas unidades assistenciais”, frisou.

