Coronavírus: Coronel David diz apresentar melhora

Após ter a confirmação de infecção por coronavírus causado pela Covid-19 na noite de quinta-feira (6), o deputado Coronel David, (sem partido), contou ao JD1 Notícias como está se sentindo nesta sexta-feira (7) e sobre como está sendo o seu tratamento.

Segundo o parlamentar que está internado no hospital El Kadri, desde ontem quando se sentiu mal e foi até a instituição onde foi confirmado o diagnóstico , a saturação de oxigênio no sangue melhorou e a recuperação é gradual. “A saturação está muito boa. É um dia atrás do outro”.

Coronel David contou que na tarde de hoje teve uma melhora em alguns sintomas. “A febre diminuiu e a dor de cabeça também”, contou o deputado que afirmou estar sendo tratado com medicamentos indicados pelo médico para caso de Covid-19. “A medicação é a indicada para esses casos. Espero melhorar logo”, afirmou.

De acordo com o Diretor Clínico do Hospital El Kadri, Dr Alessandro A. Falchembak, o deputado Coronel David permanece estável e clinicamente não apresenta maiores sintomas de gravidade. David está respirando em ar ambiente sem necessidade de intubação.

