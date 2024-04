Covid-19: MS registra 765 novos casos da doença e duas mortes na última semana

Os casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul mais que dobraram na última semana. De acordo com o novo boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria Estadual de Saúde) nesta terça-feira (9), os registros aumentaram quase 300%. Nos últimos sete dias, 765 novos casos da doença foram confirmados e 2 mortes no Estado.

As vítimas se traram de duas idosas. Uma residia em Campo Grande e a outra em Ponta Porã. Elas tinham 66 e 88 anos, respectivamente, e tinham doença cardiovascular crônica.

Diante os novos dados, o número total de mortes causadas pela doença no Estado em 2024 chega a 56, incluindo a trágica morte de um bebê recém-nascido.

Além disso, Mato Grosso do Sul já registrou 8.622 casos confirmados este ano até o momento.

Em Campo Grande, 453 novos casos foram confirmados esta semana. Na tabela, Aral Moreira registrou 81, Dourados (31), Jardim (28), Brasilândia (27) e Ponta Porã (26).

Vacinação

Segundo a Sesau (Secretaria Municipal da Saúde), a procura por doses das vacinas contra a Covid-19 na Capital permanece baixa.

Até o momento, apenas 10.300 doses foram aplicadas este ano. Lembrando que as doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de Campo Grande.

