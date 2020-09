Covid-19: MS tem163 novos casos e 3.730 mil sem encerramento

A Secretaria de Estado de Saúde informou neste domingo (6), durante boletim epidemiológico, que em Mato Grosso do Sul foram registrados 163 novos casos de coronavírus.

De acordo com o secretário da pasta, Geraldo Resnde, o baixo número se deve pelo feriado prolongado onde muitos municípios deixaram de concluir 3.730 mil casos sem encerramento.

Com isso a cidade de Corumbá foi a que teve o maior número de novos casos com 51 confirmações, seguido por Três Lagoas com 32 e Dourados com 26.

Campo Grande registrou menos 50 casos, de acordo com a Unidade de Resposta Rápida (URR) da Sesau, o fato se deve pela inserção de 190 casos novos e exclusão 255 inconsistentes, com isso ficara 50 negativos. Veja a tabela abaixo.

Já o número de óbitos chega a 966 no estado, com a confirmação de 13 mortes, dos quais 6 são de Campo Grande, 2 de Três Lagoas, e 1 em Aparecida do Taboado, Aquidauana, Nova Andradina, Dourados e Coxim.

Dos 53.491 mil casos registrados em Mato Grosso do Sul, 44.017 mil já estão recuperados, enquanto 7.995 estão em isolamento domiciliar e 513 internados.

