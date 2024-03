Criança de 7 anos é mais uma vítima fatal da dengue em MS

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), uma criança de sete anos, moradora de Dourados, morreu vítima da dengue.

Com mais esse óbito, Mato Grosso do Sul chega a seis mortes confirmadas e 11 sendo investigadas. E registrou 3.763 casos confirmados da doença, e 11.048 sob investigação.

E ainda, o número de cidades sul-mato-grossenses que apresentam alta incidência da doença subiu para 44. Os municípios que apresentam os maiores números de caso de são: Coronel Sapucaia, com 384 casos prováveis; Laguna Carapã, com 69; Antônio João, com 83; Juti, com 57; e Selvíria, com 90 registros.

