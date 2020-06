Dentistas terão sistema de triagem de pacientes com sintomas da Covid-19

O Conselho Regional de Odontologia (CRO-MS) realizará nesta terça-feira (16) o lançamento do InovatiDoctor, que será um sistema online de triagem e de identificação de pacientes com possíveis sintomas do Covid-19 .

A ferramenta é uma Single Page Aplication (SPA), que ao carregar o sistema se adapta a qualquer tipo de tela, e auxiliará os profissionais nesse tempo de pandemia.

O sistema será oferecido gratuitamente aos profissionais da odontologia. Basta apenas se cadastrar na plataforma na internet.

Nesse sistema, os pacientes de cada cirurgião-dentista responderão a um questionário e o resultado da classificação chegará para o profissional. Em caso de classificação verde, o paciente estará livre para atendimento e no caso de vermelho, o sistema apresentará a unidade de saúde mais próxima.

“Um dos locais que mais podem correr risco de contaminação principalmente para o profissional, é o consultório odontológico, pois a pessoa fica de boca aberta, e pensamos em minimizar esses riscos”, explicou o idealizador do programa, o cirurgião-dentista Plácido Menezes, ao JD1 Notícias .

O aplicativo de triagem tem duas funções, uma quando na própria recepção do consultório, onde o paciente vai responder alguns questionários no app que vai estar em um tablet ou em celular, ou o médico irá mandar o link do questionário para pacientes de risco, incluindo idosos que podem responder sem sair de casa.

“Esse sistema tem um algoritmo que vai calcular a chance do paciente estar com covid-19, ele não é 100%, pois não é um exame de sangue, porém se o paciente tiver alguma suspeita, o app vai acusar, e com isso o paciente ao invés de ser atendido, vai ser orientado, baseado na geo-localização, a procurar a unidade de saúde capacitada mais próxima para dar suporte a essa pessoa”, alega Plácido.

De acordo com o cirurgião dentista, a pessoa que responder o questionário que fornece o resultado em questão de 10 segundo, e estiver com sintomas, terá o impacto do contágio diminuído no escritório. “Com isso esperamos, minimizar os riscos de contaminação, se o paciente responder o questionário e tiver uma suspeita, ele não vai passar para a sala de espera, o que vai passar segurança para a população como meio de prevenção, e dar mais segurança para o próprio profissional”.

O aplicativo será disponibilizado para todo o profissional dentista que estiver cadastrado no CRO para obter um acesso e se inscrever ou inscrever o consultório odontológico no sistema.

O lançamento será por meio de uma Live no instagram do CRO-MS na terça-feira (16), às 18h30. O sistema será apresentado por Placido Menezes, e pelo desenvolvedor grupo Imagetech. “Na live vamos mostrar como funciona, e na quarta-feira os 4 mil dentistas no Mato Grosso do Sul, já podem se cadastrar”.

Quando questionado se o sistema será apenas para a rede privado, Plácido ressalta que o InovatiDoctor será para todo o profissional que tiver cadastro no CRO, mesmo que ele trabalhe para a Prefeitura.

