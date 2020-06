Avanço da Covid-19 faz Rochedo decretar "lockdowm" por 15 dias

Após a confirmação de 35 casos do novo coronavírus e 75 suspeitas da doença, o município de Rochedo decidiu decretar “lockdown” pelos próximos 15 dias. A decisão começou a valer na última segunda-feira (29). Apenas serviços essências poderão funcionar durante o período de isolamento obrigatório.

Ou seja, apenas farmácias, mercados, açougues, mercearias, peixarias, hortifruti, padarias, bancos, correios, lojas de materiais de construção, venda de produtos agropecuários e casas lotéricas podem funcionar, ainda assim, com restrições.

O decreto determina adoção de regras de biossegurança, como distanciamento e impedimento de consumo in loco em alguns dos estabelecimentos, como padarias. Uso de máscaras e disponibilização de álcool em gel também passam a ser obrigatórios.

O decreto também determina que cada estabelecimento autorizado a abrir deve ter no máximo um cliente a cada 10m² e os locais precisa diminuir o número de funcionários em atendimento, determinando revezamento entre os mesmos.

O documento também suspende o gozo de férias por parte dos servidores da área da saúde no município e também prevê regime de teletrabalho para demais servidores e tem aplicação imediata, com duração de 15 dias. Porém, o decreto destaca que as medidas podem ser revistas a depender dos indicadores epidemiológicos, como evolução de casos no município.

Conforme o boletim epidemiológico do município no domingo (28), a cidade tinha 35 casos confirmados de Covid-19 e 75 aguardando resultado e um total de 107 pessoas já em isolamento domiciliar, considerando casos confirmados e suspeitos.

Frigorífico

O Frigorífico Naturafrig Alimentos irá antecipar férias coletivas de funcionários da unidade de Rochedo, devido ao aumento de casos do novo coronavírus (Covid-19) no município. A suspensão das atividades teve início nessa segunda-feira (29) e, a princípio, será pelo período de 15 dias.

“A empresa sempre esteve e continua no controle da situação. As medidas para a contenção, em especial a suspensão das atividades, se deu por decisão preventiva interna, e não por determinação de qualquer órgão. A direção entende que momento exige união de todos em prol da saúde das pessoas e da segurança dos produtos”, explicou por meio de nota à imprensa.

No retorno das atividades, a empresa realizará teste em 100% dos colaboradores, a fim, sempre, de garantir a saúde dos nossos colaboradores e da sociedade de Rochedo e região.

