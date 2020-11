Dia ‘D’ de combate ao mosquito da Dengue, Chikungunya e Zika acontece nesse sábado  

No próximo sábado (21), vai acontecer o Dia ‘D’ de combate ao mosquito da Dengue, Chikungunya e Zika, na Capital e em mais 23 municípios do Estado. Na Capital, a Escola Estadual Dr. Arthur de Vasconcellos Dias, no bairro Estrela do Sul, será o ponto de encontro das autoridades em saúde e integrantes do Corpo de Bombeiros Militar.

De lá, eles percorrerão as principais ruas do bairro, orientando a população sobre os cuidados para se evitar o acúmulo de lixo e resíduos que possam contribuir para a formação de criadouros do mosquito.

Geraldo Resende, secretário de estado de saúde tem feito um alerta à população para que não descuidem do Aedes aegypti. E ainda pede que aproveitem o momento da pandemia, quando muitas pessoas estão ficando em casa, para intensificar a guerra contra o mosquito.

O Corpo de Bombeiros Militar vai disponibilizar cerca de 20 militares, além de drones que deverão auxiliar os agentes na identificação de possíveis focos do mosquito em quintais, calhas, caixa d’águas e telhados. Duas viaturas também deverão dar suporte à campanha, sendo um caminhão Auto Plataforma Área e uma Viatura do Sistema de Comando de Incidentes.

Como parte da rede de apoio à Campanha da SES, a Sesau vai disponibilizar cerca de 60 agentes de saúde e de endemias e mais 10 supervisores que farão o mutirão para vistoriar os imóveis, inclusive aqueles que se encontrarem fechados.

