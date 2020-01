Diretoria da Santa Casa é empossada

A nova diretoria corporativa, membros do Conselho Fiscal, membros da Comissão de Ética da Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande (ABCG-Santa Casa) e da nova diretoria corporativa da Associação dos Amigos Santa Casa (AASC) tomaram posse na noite dessa quinta-feira (2), para o triênio de 2020 a 2022.

A frente do hospital, o Dr. Esacheu Nascimento foi reeleito presidente do hospital, ao seu lado, o vice-presidente, Heber Xavier, o diretor-secretário, Heitor Rodrigues Freire, a diretora-secretária adjunta, Alir Terra Lima, o diretor de finanças, João Nelson Lyrio e o diretor de finanças adjunto, José de Oliveira Souza.

Em seu discurso de posse, Dr. Esacheu Nascimento agradeceu a oportunidade e contou um pouco dos feitos que conseguiu realizar frente a presidência da Casa. “Com gestão transparente, séria, com redução de preços nas compras e obras e, ganhos de credibilidade junto aos parceiros fornecedores. Terminados a obra da Unidade de Trauma em mais de 50%, ao preço de R$ 2,7 mil reais o metro quadrado. Construímos o prédio administrativo com acabamento de primeira qualidade, ao preço de R$ 2 mil reais o metro quadrado”

O presidente do hospital também salientou as melhoras que trouxe com sua diretoria. “Somos o melhor e maior hospital do Estado, referência em diversas especialidades, resolutivo, funcionando 24 horas por dia interrompidamente, realizando mais de R$ 1,5 milhão de procedimentos por ano. Nos pagam 2/3 a menos do que gastam com outros hospitais públicos do SUS e que produzem apenas 1/3 do nosso resultado. Aqui, a população é bem atendida e assistida pelo melhor corpo clínico e corpo de enfermagem e demais profissionais da saúde que integram o nosso hospital”, relatou.

Finalizou dizendo suas metas para 2020. “Com alegria entramos no ano de 2020. Novo ano, nova gestão e animados pelo espírito da filantropia queremos prosseguir no trabalho de consolidação da Santa Casa como um hospital filantrópico sustentável do ponto de vista financeiro. Trabalhamos sob planejamento estratégico, temos etapas a cumprir, mas perseguiremos esse objetivo de forma obstinada”, concluiu.

Não somente no próximo triênio, os novos conselheiros fiscais titulares da ABCG e AASC, os conselheiros: Nasser Mústafa, membro titular, e Antônio Urban Filho, membro suplente, assumiram para os próximos seis anos.

Além destes, também foi empossada a Comissão de Ética por Carlos Roberto Taveira, Guilherme Ramão Salazar, Renato Katayama, Ronaldo Cunha e Sidney Roberto Rivas e os seus suplentes, Hélio Gustavo Bautz Dallacqua e Juliana Claudia Honório Lyrio.

O então diretor-secretário, Arly Rosa Serra, em nome da antiga diretoria, agradeceu ao tempo que permaneceram colaborando na administração. “A filantropia é uma corrida do bastão e, hoje, nós estamos fazendo a entrega do bastão. Agradeço a oportunidade que me foi dada e agradeço a todos que me permitiram ser diretor-secretário”, agradeceu.

A diretoria da ABCG-Santa Casa fez uma homenagem aos antigos diretores com uma placa com o dizer. “Nesta oportunidade em que registramos sua jornada de trabalho por quatro anos consecutivos, este é o momento de prestar-lhe esta singela homenagem pela sua dedicação e zelo no desempenho de sua função, cumprindo assim, o sagrado dever da gratidão”.

