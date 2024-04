Dourados terá 'Dia D' de vacinação contra a dengue no sábado

O município de Dourados e a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) realizarão no próximo sábado (20) um Dia D de vacinação contra a dengue, com diversos pontos de imunização. Durante a semana, também será possível tomar a dose da vacina em vários pontos.

De janeiro até agora cerca de 50 mil pessoas com idades entre 4 e 59 anos receberam a primeira dose na cidade. Entretanto, para atingir a meta é preciso ao menos dobrar o número de vacinados até 30 de abril.

Dourados é o único município do Brasil com a imunização contra a dengue feita em massa e de graça, devido ao estudo feito em parceria com o laboratório japonês Takeda Pharma, fabricante da vacina, único aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Segundo a programação do Núcleo de Imunização da Sems (Secretaria Municipal de Saúde), o Dia D contará com pontos de vacinação na Praça Antônio João (07h às 17h), na Sala de Vacinação do PAM (09h às 19h), no Shopping Avenida Center (10h às 22h), no Parque dos Ipês (14h às 19h), na Loja Sertão do Parque do Lago (08h às 18h) e no evento Giro Cultural, na Praça do Canaã III, que fica na rua Antônio Luís Marra, das 18h às 21h. No Giro Cultural, a vacinação será destinada a pessoas com idades entre 18 e 59 anos.

“Nosso objetivo é aumentar as opções de vacinação para que os douradenses possam se proteger contra a dengue, já que muitos ainda não conseguiram receber a primeira dose da vacina por causa do horário de trabalho, por exemplo”, diz Edvan Marcelo Marques, gerente do NI.

Semana cheia

Além do Dia D no sábado, o município terá diversos pontos de vacinação durante a semana. Confira abaixo a programação para a semana:

Segunda-feira (15)

- JBS/Seara (07h30 às 16h30);

- Território do Couro (07h30 às 16h30);

- UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) (09h às 21h);

- Abevê da Albino Torraca (15h às 20h);

- Sala de Vacinação do PAM (09h às 19h);

- Praça Antônio João (11h às 18h), e

- Shopping Avenida Center (18h às 22h).

Terça-feira (16)

- JBS/Seara (07h30 às 16h30);

- Abevê Água Boa (15h às 20h);

- TECNOFAN, realizada no Parque de Exposições, (8h às 16h30);

- 1° DEPAC (13h às 17h);

- 3° Batalhão de Polícia Militar (07h às 11h);

- UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) (09h às 21h);

- Sala de Vacinação do PAM (09h às 19h);

- Praça Antônio João (11h às 18h), e

- Shopping Avenida Center (18h às 22h).

Quarta-feira (17)

- JBS/Seara (07h30 às 16h30);

- Abevê Água Boa (15h às 20h);

- TECNOFAN, realizada no Parque de Exposições, (8h às 16h30);

- Financial Coleta de Resíduos (06h30 às 10h);

- PRF (13h às 17h);

- Posto Cardiesel (07h às 12h)

- UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) (09h às 21h);

- Sala de Vacinação do PAM (09h às 19h);

- Praça Antônio João (11h às 18h), e

- Shopping Avenida Center (18h às 22h).

Quinta-feira (18)

- Posto Paglioto (14h às 20h);

- Abevê Parque dos Ipês (15h às 20h);

- TECNOFAN, realizada no Parque de Exposições, (8h às 16h30);

- BRF (07h30 às 16h30);

- Polícia Federal (07h às 11h);

- Posto Cardiesel (07h às 12h)

- UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) (09h às 21h);

- Sala de Vacinação do PAM (09h às 19h);

- Praça Antônio João (11h às 18h), e

- Shopping Avenida Center (18h às 22h).

Sexta-feira (18)

- Abevê Administração (07h30 às 09h);

- Centro de Distribuição Abevê (10h às 11h30);

- Rodobras Combustível (07h às 15h);

- Leve Max Parque do Lago (15h às 20h);

- BRF (07h30 às 16h30);

- Posto Cardiesel (07h30 às 16h30), e

- Matpar (15h às 18h).

Domingo (20)

- Sala de Vacinação do PAM (07h às 12h);

- Shopping Avenida Center (14h às 20h).

Boletim Epidemiológico

Mato Grosso do Sul já registrou 13.285 casos prováveis de dengue, sendo 5.049 casos confirmados, em 2024. Estes dados foram apresentados no boletim referente à 14ª semana epidemiológica. Segundo o documento, 12 óbitos foram confirmados em decorrência da doença e outros 11 estão em investigação.

Cuidados

Além da dengue, o Aedes aegypti também é o mosquito transmissor de doenças como a Chikungunya e o Zika Vírus. Entre as medidas para controlar sua proliferação e evitar a contaminação, recomenda-se:

- Evitar água parada, em qualquer época do ano, mantendo bem tampado tonéis, caixas e barris d’ água ou caixas d’água

- Acondicionar pneus em locais cobertos

- Remover galhos e folhas de calhas

- Não deixar água acumulada sobre a laje

- Encher pratinhos de vasos com areia até a borda ou lavá-los uma vez por semana

- Fazer sempre a manutenção de piscinas

Ainda, é importante ficar atento aos sintomas da dengue, que incluem febre alta, dor de cabeça intensa, dor nas articulações e erupção cutânea. Em casos mais graves, o paciente pode apresentar também dor abdominal, vômitos persistentes, diarreia, desânimo e sangramento de mucosa. Diante de dois ou mais desses sintomas, o indivíduo deve procurar a unidade de saúde mais próxima.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também