Drives-thru de MS farão testes rápidos para coronavírus

Os drives-thru terão mais um aliado para ampliação da testagem de diagnóstico do coronavírus: os testes rápidos. Inicia a partir desta sexta-feira (29) os agendamentos nos quatro municípios do estado onde está instalada a iniciativa e os atendimentos já começam no dia 1º de junho.

Os exames são indicados para quem teve os sintomas do coronavírus há mais de 8 dias. “Com isso vamos ampliar a testagem na população, sendo um fator essencial para a tomada de decisão em relação às medidas para combate da doença, considerando que serão dois agendamentos, o que já fazemos do RT – PCR, que é do 1º ao 7º dia dos sintomas, já o rápido a partir do 8º dia dos sintomas gripais”, explica o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende.

“Na abertura hoje para os testes rápidos, já fiquei sabendo que as vagas foram preenchidas, ou seja, houve demanda em Dourados, e vamos fazer o possível, inclusive aumentando a testagem e garantindo a todos os cidadãos o acesso ao teste”, reforçou Resende durante a transmissão ao vivo de hoje nas redes sociais do Governo de MS.

Além disso, os dois testes se diferenciam em relação ao diagnóstico, conforme ressalta o diretor em saúde, o coronel Marcello Frahia: “O teste RT PCR, que é o de biologia molecular, detecta o vírus na pessoa, o rápido detecta os anticorpos adquiridos ao entrar em contato com o vírus”.

Atualmente, o estoque de testes rápidos totaliza 30 mil unidades. Nos drives-thru, serão aplicados da seguinte maneira: Em Campo Grande (todos os dias, inclusive finais de semana e feriados): 108 agendamentos para o RT PCR e 20 testes rápidos; em Dourados (segunda a sexta-feira, exceto feriados): 60 agendamentos para o RT PCR e 20 testes rápidos; em Três Lagoas (segunda a sábado, exceto domingos e feriados): 30 para o RT PCR e 10 testes rápidos; em Corumbá (segunda, quarta e sextas-feiras, exceto feriados): serão 40 testes e 10 rápidos.

Alinhamento

Nessa quinta-feira (28.05), integrantes das secretarias municipais de saúde dos quatro polos dos drives-thru se reuniram, por videoconferência, para alinhar o modelo de atuação diante da inclusão do teste rápido. Participaram do encontro virtual, o coronel Fraiha, a diretora de Atenção à Saúde, Marielle Alves Correa Esgalha, o tenente do Corpo de Bombeiros, Alex Cristaldo Cano, de Campo Grande ; o médico representante do COE/MS, da UFGD, de Dourados, Ricardo do Carmo Cilho; o tenente-coronel QOBM, Humberto José Sepa de Matos Filho, Comandante do 2° Grupamento de Bombeiros Militar, em Dourados; a Gerente Técnica Unidade de Resposta Rápida (URR/SESAU), Luciana Miziara, de Campo Grande; a médica infectologista Andyane Freitas Tetila da SES, em Dourados; o major Ronei Jonilson Zattar de Almeida, de Três Lagoas e Alessandro Fernandes, Analista da CTEC/SES/MS.

Em discussão, os horários de atendimento, a metodologia e os critérios de agendamento, assim como o modo de resposta dos exames.

Capital

O drive-thru de Campo Grande está instalado no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado à Rua 14 de julho, esquina com 26 de agosto, no centro da Capital. No drive-thru Campo Grande os exames somente são realizados mediante agendamento pelo número 3311-6262 para as pessoas que possuem veículos. Os demais motoristas ou menores de 12 anos são encaminhados para as Unidades Sentinelas da UPA da Coronel Antonino, Antonino, do Centro de Referência Social da Coophavila II ou do Pólo Airton Senna. Telefone: 3311-6262

Dourados

O drive-thru em Dourados funciona no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado à Avenida Presidente Vargas, 1167, Vila Progresso, às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h30min (exceto feriados). O serviço em Dourados também oferta testes nos mesmos dias da semana para as pessoas que não possuem veículos ou tenham menos de 12 anos de idade. Telefone: 3311-6263

Três Lagoas

O drive-thru de Três Lagoas começou a funcionar no dia 28 de abril, no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar, localizado à Av. Filinto Muller, 3.300, Jardim Morumbi, com realização diária de 30 testes RT PCR, de segunda a sábado (exceto domingos e feriados), no horário das 14h às 16h. O acesso é mediante agendamento pelo telefone 3311-6264 (Disk coronavirus Três Lagoas).

No drive-thru Três Lagoas são realizadas as coletas com agendamento de pessoas que possuam veículos. Os demais, ou menores de 12 anos, são agendados e encaminhados para a UPA-24h (Unidade de Pronto Atendimento) da Vila São João, com oferta de sete testes nas segundas, quartas e sextas-feiras, exceto feriados, a partir das 14h.

Corumbá

Por sua vez, o drive-thru Corumbá funciona desde o dia 11 de maio, no prédio do SAMU (Serviço Móvel de Atendimento de Urgência), localizado à Av. Nossa Senhora da Candelária, s/nº, Bairro Universitário, com realização diária de 20 testes RT PCR às segundas, quartas e sextas-feiras (exceto feriados), no horário das 14h às 16h.

Neste drive thru são agendadas coletas de pessoas que possuam veículos, sendo que não proprietários ou menores de 12 anos, são agendados e encaminhados para a Pronto Socorro Municipal de Corumbá, com testes às segundas, quartas e sextas-feiras (exceto feriados), sempre a partir das 17h. Telefones: 98472-8850 / 98467-4573 e 98473-2408.

