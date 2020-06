MS atinge 4.164 casos e secretário alerta "não é uma gripezinha, mata"

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou, nesta terça-feira (16), 379 novos casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, somados aos casos anteriores, o estado registra 4.164 pessoas que foram contaminadas pelo vírus.

O secretário de estado de Saúde, Geraldo Resende voltou a alertar e pedir que a população fique em casa. "Não adianta fazermos esforços, se não tivermos a colaboração da população, e está sendo vergonhosa a colaboração, não é uma gripezinha, um resfriadinho, é uma doença que está matando, e nosso trabalho em sermos estado de referência pode ser em vão. Fique em casa, só saia se for caso de vida ou morte, vamos salvar vidas, podem ser vidas dos seus familiares".

Dos 379 novos casos registrados nessas 24h, 129 são em Dourados, enquanto Campo Grande foram 84. O Estado já registra 25.341 casos notificados, destes, 1.146 estão em análises e 1.310 seguem sem encerramento e 18.721 já foram descartados.

Entre os 4.164 contaminados pela doença, 2.110 já estão recuperados e 1.912 estão em isolamento domiciliar, 106 pacientes estão internados, 36 pessoas já morreram pela doença.

Dourados, atual epicentro no Estado, lidera o número de casos totais com 1.421 confirmações, seguido por Campo Grande com 868 e Guia Lopes da Laguna com 252.

Confira a distribuição de casos desta quarta-feira (17):

