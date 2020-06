Coronavírus: bares e academias são locais de supercontaminação, aponta estudo

Um estudo publicado no Emerging Infectious Diseases, ligado ao Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, indicou que bares, academias e shows são os ambientes mais propensos a espalhar o coronavírus entre as pessoas, classificados como locais de "supercontaminação".

A pesquisa analisou 3.184 casos oficiais da covid-19 no Japão e conseguiu identificar 61 situações nas quais mais de cinco pessoas foram contaminadas pelo vírus. Porém, famílias e pessoas que moram no mesmo local foram excluídas das análises laboratoriais.

Os ambientes mais arriscados são as unidades de saúde, com 30% de casos. Logo após vem as clínicas e casas de repousos empatadas com os bares, com 16%. Um hospital foi capaz de espalhar o vírus para 100 pessoas, segundo o artigo. Um show também mostrou alta capacidade de contágio, com 30 pessoas infectadas entre público, músicos e funcionários.

Metade das pessoas com covid-19 analisadas tinham menos de 40 anos e 41% delas estavam assintomáticas ou pré-sintomáticas quando transmitiram o coronavírus. O estudo conduzido pelos doutores Yuki Furuse, Eiichiro Sando, Naho Tsuchiya, Reiko Miyahara, Ikkoh Yasuda e Yura K. Ko conseguiu ainda identificar 22 dos 61 causadores de contágio.

