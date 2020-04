Em MS a maioria do infectados por coronavírus estão na faixa de 20 a 49 anos

Mato Grosso do Sul registrou 100 pessoas infectadas por coronavírus, neste sábado (11) e mais de 60% dos casos são de pessoas com idade entre 20 e 49 anos, sendo essa a faixa mais afetada pelo vírus.

Os dados são do boletim epidemiológico divulgado pela Secretária de Saúde do Estado, nele é possível observar que o Covid-19 tem se espalhado principalmente entre os jovens e adultos, sendo a faixa entre 30 e 39 anos a mais afetada, com 30% dos casos.

O boletim revela que bebês e crianças entre 0 e 9 anos, são os menos afetados com apenas 1% dos casos confirmados; entre 10 e 19 anos, são 3% dos casos; entre 20 e 29 anos, 16%, um salto se comparada com as idades anteriores

Entre os adultos é possível notar um novo aumento, entre as pessoas de 30 a 39 anos, 30% dos casos; pessoas de 40 a 49, 21% e então entre as pessoas de 50 a 59 anos já existe uma queda significativa , com 12%; entre as pessoas acima de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco, a taxa é de 17%.

Outra mudança que é possível observar é um maior número de mulheres contaminadas, hoje em MS, 56% dos casos confirmados são do sexo feminino, os outros 44% são do sexo masculino.

Já existem casos confirmados em praticamente todas as regiões do estado, apenas o extremo-sul de MS não teve nenhum paciente confirmado com a Covid-19. As regiões norte e nordeste são as que contabilizam o maior número de cidades com paciente infectados, são 7 cidades nessas regiões.





