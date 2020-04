Brasil contabiliza mais de mil mortos pelo coronavírus

Saiba Mais Brasil Brasil contabiliza 18.397 infectados e 974 mortos por coronavírus

O Ministério da Saúde divulgou na sexta-feira (10) que o número de pessoas infectadas por coronavírus no Brasil já é de 19.638 mil, contabilizando 1.056 mortes.



De acordo com a pasta, o número de infectados, no momento representa aumento de 1.781 casos em relação ao balanço divulgado na quinta-feira (9). A taxa de letalidade do vírus no Brasil subiu para 5,4%.



O estado de São Paulo ainda concentra o maior número de casos 8.216 e de mortes 540. O Rio de Janeiro vem em segundo lugar, com 2.464 casos e 147 mortes. Na Região Norte, o Amazonas concentra o maior número de casos, com 981, além de 50 mortes.



No Mato Grosso do Sul, de acordo com último boletim divulgado ontem, são 97 casos confirmados da doença, com apenas 2 óbitos.





