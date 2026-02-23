Menu
Em procedimento inédito, MS registrou a 1ª cirurgia robótica para tratamento de câncer de pulmão

Até então, pacientes que necessitavam desse tipo de intervenção precisavam ser encaminhados a grandes centros, realidade que será mudada

23 fevereiro 2026 - 09h52Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação  

Mato Grosso do Sul realizou a primeira cirurgia torácica robótica do Estado. A lobectomia pulmonar para retirada de tumor, foi feita no sábado (21), no Hospital Cassems, em Campo Grande, e marca a implantação da tecnologia no tratamento do câncer de pulmão.

Até então, pacientes que necessitavam desse tipo de intervenção precisavam ser encaminhados a grandes centros, como São Paulo. A cirurgia foi conduzida pela equipe de Cirurgia Torácica Tórax Center e teve como objetivo remover a parte do pulmão comprometida pelo tumor, em caso diagnosticado de forma precoce, quando a doença ainda estava restrita a uma região e com potencial curativo.

Antes da operação, a paciente passou por estadiamento completo, com exames como tomografia, ressonância magnética e PET-CT, para verificar se o câncer estava limitado ao pulmão. Durante o procedimento robótico, o estadiamento foi refinado com a retirada de linfonodos considerados essenciais para classificação precisa da doença e definição de prognóstico.

A técnica robótica amplia os benefícios das cirurgias minimamente invasivas, já associadas a menor dor, redução do tempo de internação e menor risco de complicações. Entre os diferenciais estão maior precisão dos movimentos, melhor visualização das estruturas internas, dissecção mais segura de vasos delicados e esvaziamento linfonodal mais completo, o que contribui para maior segurança oncológica e menor risco de recidiva.

De acordo com o cirurgião Renato Meinberg Cheade (CRM/MS 6885 | RQE 5348), responsável pelo apoio direto ao paciente durante o procedimento, a realização da cirurgia no Estado é resultado de um projeto iniciado há cerca de dez anos, com a formação da equipe especializada e, nos últimos três anos, com treinamento específico em cirurgia torácica robótica. “Nos preparamos durante anos para esse momento. Já realizávamos esse tipo de procedimento em outros estados, mas agora conseguimos oferecer essa tecnologia aqui, sem que o paciente precise se deslocar para grandes centros”.

O médico Diogo Gomes Augusto (CRM/MS 6421 | RQE 5029 | RQE 4884), que conduziu o console robótico, destacou o impacto na assistência local. “Antes, precisávamos levar pacientes para São Paulo, o que envolvia custos adicionais e afastamento da família. Hoje conseguimos oferecer o mesmo padrão de tratamento aqui, com mais conforto, acessibilidade e segurança”. Com a implantação da técnica, Mato Grosso do Sul passa a integrar o grupo de estados que oferecem cirurgia torácica robótica.

