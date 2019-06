Em reunião com Mandetta, José Mauro consegue investimento de R$ R$ 26,6 mi

O secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho, se reuniu com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandeta, na quinta-feira (7), em Brasília, onde obteve resposta positiva em relação a investimentos na capital.

O ministro garantiu o repasse de R$ 26,6 milhões que será usado para aquisição de diversos equipamentos de informática, para atender todas as unidades da Sesau. José Mauro afirmou que o resultado do encontro garante melhorias no serviço prestado a população. “A área de tecnologia é muito importante nesse processo, pois necessita de investimentos maciços para atender a demanda existente. Com esse investimento de R$ 25,6 mi teremos um salto tecnológico, possibilitando a telemedicina e outras inovações da área”, ressalta.

Para o coordenador Geral de Suporte e Tecnologia da Informação (CGSTI) Hugo Luiz Silva do Valle, “é a primeira vez que um investimento dessa monta é implementada em Campo Grande. “Houve outros investimentos no setor, mas não nessa soma de recursos, de melhoria do serviço e atendimento á população a partir da área de informática”, destacou.

Além dessas conquistas, o secretário participou de uma reunião com representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE-CG) para tratar de aumento de repasses e construção de um bloco cirúrgico para cirurgias principalmente pediátricas ao qual foi autorizado e iniciado a realização de projetos.

