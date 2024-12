Escolas em Mato Grosso do Sul recebem R$ 1,2 milhão para ações de Saúde

Mato Grosso do Sul recebeu do Ministério da Saúde, R$ 1,2 milhão para 74 municípios do estado para o desenvolvimento de ações do Programa Saúde na Escola (PSE) no ciclo 2023/2024. A pasta destinou R$ 90,3 milhões aos municípios e ao Distrito Federal em todo o país.

Os recursos serão transferidos diretamente aos fundos municipais de saúde em parcela única. A previsão é que cerca de 350 mil estudantes sul-mato-grossenses sejam atendidos.

No primeiro ano do ciclo, os municípios receberam valores relativos à adesão, calculados com base no número de estudantes pactuado. Já no segundo ano, os repasses serão feitos com base em dois indicadores. O primeiro é o percentual de escolas pactuadas que realizaram ações do PSE no município, o que reflete a cobertura das iniciativas nas escolas aderidas.

O segundo indicador está relacionado ao alcance de desempenho na execução das atividades prioritárias para o ciclo 2023/2024 no município. As ações incluem: alimentação saudável, prevenção da obesidade, promoção da atividade física, saúde mental, prevenção de violências e acidentes, promoção da cultura de paz e dos direitos humanos, saúde sexual e reprodutiva, além da prevenção de HIV/IST nas escolas participantes do PSE.

O recurso poderá ser utilizado para aquisição de materiais de consumo que, em razão de seu uso corrente. A portaria lista os municípios habilitados para o recebimento do teto de recursos pactuados em Termo de Compromisso do PSE assinado por municípios e Distrito Federal.

O município que não registrou as atividades do Programa Saúde na Escola permanece no ciclo, mas não recebe o incentivo financeiro. As ações são monitoradas pela pasta ao final de cada ano do ciclo.

IBGE UF Municípios Escolas

Repactuadas Repasse

referente

ao

monitoramento

do pse ciclo Incentivo

ao alcance

de 100%

desempenho TOTAL

500020 MS ÁGUA CLARA 50,00% R$ 9.740,80 R$ - R$ 9.740,80 500025 MS ALCINÓPOLIS 100,00% R$ 8.176,00 R$ 3.923,48 R$ 12.099,48 500060 MS AMAMBAI 100,00% R$ 16.676,00 R$ 19.617,40 R$ 36.293,40 500070 MS ANASTÁCIO 88,89% R$ 11.676,00 R$ - R$ 11.676,00 500080 MS ANAURILÂNDIA 60,00% R$ 7.580,80 R$ - R$ 7.580,80

500085 MS ANGÉLICA 100,00% R$ 8.176,00 R$ 2.942,61 R$ 11.118,61 500090 MS ANTÔNIO JOÃO 66,67% R$ 8.176,00 R$ - R$ 8.176,00 500100 MS APARECIDA DO TABOADO 100,00% R$ 11.676,00 R$ 9.808,70 R$ 21.484,70 500110 MS AQUIDAUANA 75,00% R$ 32.676,00 R$ - R$ 32.676,00 500124 MS ARAL MOREIRA 100,00% R$ 12.276,00 R$ 10.789,57 R$ 23.065,57 500150 MS BANDEIRANTES 100,00% R$ 9.676,00 R$ 4.904,35 R$ 14.580,35 500190 MS BATAGUASSU 100,00% R$ 14.676,00 R$ 12.751,31 R$ 27.427,31 500200 MS BATAYPORÃ 50,00% R$ 6.540,80 R$ - R$ 6.540,80 500210 MS BELA VISTA 45,00% R$ 11.740,80 R$ - R$ 11.740,80 500215 MS BODOQUENA 75,00% R$ 7.340,80 R$ - R$ 7.340,80 500220 MS BONITO 100,00% R$ 5.740,80 R$ 1.961,74 R$ 7.702,54 500230 MS BRASILÂNDIA 88,89% R$ 9.176,00 R$ - R$ 9.176,00 500240 MS CAARAPÓ 78,95% R$ 18.540,80 R$ - R$ 18.540,80 500260 MS CAMAPUÃ 100,00% R$ 12.276,00 R$ 9.808,70 R$ 22.084,70 500270 MS CAMPO GRANDE 84,14% R$ 143.476,00 R$ - R$ 143.476,00 500280 MS CARACOL 100,00% R$ 9.676,00 R$ 1.961,74 R$ 11.637,74 500290 MS CASSILÂNDIA 60,00% R$ 9.740,80 R$ - R$ 9.740,80 500295 MS CHAPADÃO DO SUL 75,00% R$ 14.676,00 R$ - R$ 14.676,00 500310 MS CORGUINHO 33,33% R$ 5.740,80 R$ - R$ 5.740,80 500315 MS CORONEL SAPUCAIA 60,00% R$ 13.660,80 R$ - R$ 13.660,80 500320 MS CORUMBÁ 54,55% R$ 26.540,80 R$ - R$ 26.540,80 500325 MS COSTA RICA 100,00% R$ 15.176,00 R$ 9.808,70 R$ 24.984,70 500330 MS COXIM 75,00% R$ 9.340,80 R$ - R$ 9.340,80 500345 MS DEODÁPOLIS 81,82% R$ 10.176,00 R$ - R$ 10.176,00 500348 MS DOIS IRMÃOS DO BURITI 30,00% R$ 10.620,80 R$ - R$ 10.620,80 500350 MS DOURADINA 75,00% R$ 8.176,00 R$ - R$ 8.176,00 500370 MS DOURADOS 85,00% R$ 42.176,00 R$ - R$ 42.176,00 500375 MS ELDORADO 83,33% R$ 10.676,00 R$ - R$ 10.676,00 500380 MS FÁTIMA DO SUL 75,00% R$ 10.676,00 R$ - R$ 10.676,00 500400 MS GLÓRIA DE DOURADOS 50,00% R$ 7.100,80 R$ - R$ 7.100,80 500410 MS GUIA LOPES DA LAGUNA 33,33% R$ 8.220,80 R$ - R$ 8.220,80 500430 MS IGUATEMI 100,00% R$ 11.176,00 R$ 10.789,57 R$ 21.965,57 500440 MS INOCÊNCIA 66,67% R$ 7.340,80 R$ - R$ 7.340,80 500450 MS ITAPORÃ 85,71% R$ 7.340,80 R$ - R$ 7.340,80 500460 MS ITAQUIRAÍ 44,44% R$ 13.660,80 R$ - R$ 13.660,80 500490 MS JARAGUARI 60,00% R$ 6.300,80 R$ - R$ 6.300,80 500500 MS JARDIM 50,00% R$ 12.540,80 R$ - R$ 12.540,80 500510 MS JATEÍ 100,00% R$ 7.476,00 R$ 2.942,61 R$ 10.418,61 500515 MS JUTI 75,00% R$ 7.340,80 R$ - R$ 7.340,80 500520 MS LADÁRIO 64,71% R$ 13.660,80 R$ - R$ 13.660,80 500525 MS LAGUNA CARAPÃ 66,67% R$ 7.580,80 R$ - R$ 7.580,80 500540 MS MARACAJU 100,00% R$ 16.676,00 R$ 18.636,53 R$ 35.312,53 500560 MS MIRANDA 64,29% R$ 17.676,00 R$ - R$ 17.676,00 500568 MS MUNDO NOVO 100,00% R$ 10.676,00 R$ 7.846,96 R$ 18.522,96 500570 MS NAVIRAÍ 100,00% R$ 15.340,80 R$ 11.770,44 R$ 27.111,24 500580 MS NIOAQUE 75,00% R$ 14.176,00 R$ - R$ 14.176,00 500600 MS NOVA ALVORADA DO SUL 62,50% R$ 14.176,00 R$ - R$ 14.176,00 500620 MS NOVA ANDRADINA 83,33% R$ 19.676,00 R$ - R$ 19.676,00 500625 MS NOVO HORIZONTE DO SUL 100,00% R$ 8.476,00 R$ 3.923,48 R$ 12.399,48 500627 MS PARAÍSO DAS ÁGUAS 100,00% R$ 9.076,00 R$ 1.961,74 R$ 11.037,74 500630 MS PARANAÍBA 50,00% R$ 12.940,80 R$ - R$ 12.940,80 500635 MS PARANHOS 100,00% R$ 8.476,00 R$ 1.961,74 R$ 10.437,74 500640 MS PEDRO GOMES 66,67% R$ 6.540,80 R$ - R$ 6.540,80 500660 MS PONTA PORÃ 76,92% R$ 44.940,80 R$ - R$ 44.940,80 500690 MS PORTO MURTINHO 58,33% R$ 10.140,80 R$ - R$ 10.140,80 500710 MS RIBAS DO RIO PARDO 81,82% R$ 10.140,80 R$ - R$ 10.140,80 500720 MS RIO BRILHANTE 100,00% R$ 14.676,00 R$ 17.655,66 R$ 32.331,66 500730 MS RIO NEGRO 50,00% R$ 6.540,80 R$ - R$ 6.540,80 500750 MS ROCHEDO 100,00% R$ 8.476,00 R$ 3.923,48 R$ 12.399,48 500755 MS SANTA RITA DO PARDO 50,00% R$ 9.476,00 R$ - R$ 9.476,00 500769 MS SÃO GABRIEL DO OESTE 83,33% R$ 8.140,80 R$ - R$ 8.140,80 500780 MS SELVÍRIA 100,00% R$ 9.476,00 R$ 5.885,22 R$ 15.361,22 500790 MS SIDROLÂNDIA 92,86% R$ 18.176,00 R$ - R$ 18.176,00 500793 MS SONORA 50,00% R$ 6.540,80 R$ - R$ 6.540,80 500795 MS TACURU 50,00% R$ 11.260,80 R$ - R$ 11.260,80 500797 MS TAQUARUSSU 75,00% R$ 8.476,00 R$ - R$ 8.476,00 500800 MS TERENOS 80,00% R$ 11.076,00 R$ - R$ 11.076,00 500830 MS TRÊS LAGOAS 96,15% R$ 23.876,00 R$ - R$ 23.876,00 500840 MS VICENTINA 50,00% R$ 6.540,80 R$ - R$ 6.540,80

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também